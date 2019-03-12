Україна забезпечить представництво Вселенського патріархату будівлями
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент Петро Порошенко уклав угоду про співробітництво між Україною в його особі та Вселенським Константинопольським патріархатом в особі патріарха Варфоломія. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
Текст угоди передбачає, що сторони системно співпрацюватимуть з метою укріплення Православної церкви України, виконуватимуть аналітично-методичні роботи з проблематики відносин між державою та церквою, проводитимуть культурно-освітні заходи тощо.
Зі свого боку Україна зобов'язується сприяти роботі місцевого представництва Вселенського патріархату ("Ставропігії Вселенського патріархату в Україні"), надавати йому будівлі та приміщення, а також візову підтримку.
Константинопольський патріархат зі свого боку сприятиме розвитку ПЦУ та її спілкуванню з помісними православними церквами інших країн.
В документі, викладеному на сайті Президента, значиться дата підписання документу - 3 листопада 2018 року.
Нагадаємо, патріарх Константинопольський Варфоломій відмовився зібрати собор предстоятелів православних церков для обговорення автокефалії ПЦУ у відповіді на запит РПЦ.