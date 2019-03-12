Украина обеспечит представительство Вселенского патриархата зданиями
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Петр Порошенко заключил соглашение о сотрудничестве между Украиной в его лице и Вселенским Константинопольским патриархатом в лице патриарха Варфоломея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
Текст соглашения предусматривает, что стороны будут системно сотрудничать с целью укрепления Православной церкви Украины, выполнять аналитически-методические работы по проблематике отношений между государством и церковью, проводить культурно-образовательные мероприятия и тому подобное.
Со своей стороны Украина обязуется содействовать работе местного представительства Вселенского патриархата ("Ставропигии Вселенского патриархата в Украине"), предоставлять ему здания и помещения, а также визовую поддержку.
Константинопольский патриархат со своей стороны будет способствовать развитию ПЦУ и ее общению с поместными православными церквями других стран.
В документе, выложенном на сайте Президента, значится дата подписания документа - 3 ноября 2018 года.
Напомним, патриарх Константинопольский Варфоломей отказался собрать собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии ПЦУ в ответе на запрос РПЦ.