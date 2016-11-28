Україна йде шляхом деіндустріалізації – Л. Кучма
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна зараз йде шляхом деіндустріалізації і перетворюється на сировинний придаток Європи. Так охарактеризував процеси в українській економіці Президент України Леонід Кучма (1994 - 2005 роки), спілкуючись із представниками ЗМІ, під час одноденного візиту до Закарпатської області, передає кореспондент УНН.
“Коли ми дивимося на економіку України, то немає, на що дивитися. Ми стаємо сировинним придатком Європи. Треба попросити, аби Міністерство економіки надрукувало за цей рік перелік товарів, які ми постачали в Європу. І ми побачимо, що нас за горло беруть. Сьогодні у України тільки ліс залишився. І я готовий підписатися під тим зверненням, яке днями оприлюднив Геннадій Москаль (проти скасування заборони на вивезення необробленої деревини з України — ред.). Ми йдемо шляхом деіндустріалізації. Європі наша промисловість непотрібна, а ринки СНД для нас стали закритими...”, — зазначив Л. Кучма.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Л.Кучма вважає, що торгівельними санкціями ми допомагаємо Росії.