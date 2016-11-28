Україна йде шляхом деіндустріалізації – Л. Кучма

“Коли ми дивимося на економіку України, то немає, на що дивитися. Ми стаємо сировинним придатком Європи. Треба попросити, аби Міністерство економіки надрукувало за цей рік перелік товарів, які ми постачали в Європу. І ми побачимо, що нас за горло беруть. Сьогодні у України тільки ліс залишився. І я готовий підписатися під тим зверненням, яке днями оприлюднив Геннадій Москаль (проти скасування заборони на вивезення необробленої деревини з України — ред.). Ми йдемо шляхом деіндустріалізації. Європі наша промисловість непотрібна, а ринки СНД для нас стали закритими...”, — зазначив Л. Кучма.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Л.Кучма вважає, що торгівельними санкціями ми допомагаємо Росії.