Украина идет по пути деиндустриализации - Л.Кучма

"Когда мы смотрим на экономику Украины, то нет, на что смотреть. Мы становимся сырьевым придатком Европы. Надо попросить, чтобы Министерство экономики опубликовало за этот год перечень товаров, которые мы поставляли в Европу. И мы увидим, что нас за горло берут. Сегодня в Украине только лес остался. И я готов подписаться под тем обращением, которое на днях обнародовал Геннадий Москаль (против отмены запрета на вывоз необработанной древесины из Украины - ред.). Мы идем по пути деиндустриализации. Европе наша промышленность не нужна, а рынки СНГ для нас стали закрытыми...", - отметил Л.Кучма.

Напомним, как сообщал УНН, Л.Кучма считает, что торговыми санкциями мы помогаем России.