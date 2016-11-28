Украина идет по пути деиндустриализации - Л.Кучма
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина сейчас идет по пути деиндустриализации и превращается в сырьевой придаток Европы. Так охарактеризовал процессы в украинской экономике Президент Украины Леонид Кучма (1994 - 2005 годы), общаясь с представителями СМИ, во время однодневного визита в Закарпатскую область, передает корреспондент УНН.
"Когда мы смотрим на экономику Украины, то нет, на что смотреть. Мы становимся сырьевым придатком Европы. Надо попросить, чтобы Министерство экономики опубликовало за этот год перечень товаров, которые мы поставляли в Европу. И мы увидим, что нас за горло берут. Сегодня в Украине только лес остался. И я готов подписаться под тем обращением, которое на днях обнародовал Геннадий Москаль (против отмены запрета на вывоз необработанной древесины из Украины - ред.). Мы идем по пути деиндустриализации. Европе наша промышленность не нужна, а рынки СНГ для нас стали закрытыми...", - отметил Л.Кучма.
Напомним, как сообщал УНН, Л.Кучма считает, что торговыми санкциями мы помогаем России.