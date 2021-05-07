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Україна вийшла з третьої хвилі пандемії COVID-19 - Степанов про підсумки протидії коронавірусу

Україна вийшла з третьої хвилі пандемії COVID-19 - Степанов про підсумки протидії коронавірусу

Київ • УНН

 • 16823 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії COVID-19: відзавтра не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Про це очільник МОЗ написав на своїй Facebook-сторінці, передає УНН.

Цитата:

“Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область.

Це були надзвичайно складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам”, — написав Степанов.

Деталі

Окремо міністр охорони здоров’я також вказав на особливості перебігу південноафриканського штаму коронавірусу.

“На превеликий жаль, на цій ковідній війні не обійшлося без втрат. Третя хвиля забрала найбільше життів проти перших двох. Адже величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей. Вірусу було байдуже, кого забирати — чи молодого чоловіка 37-ми років, який вів правильний спосіб життя й займався спортом, чи літніх людей. Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста. Кінець березня й початок квітня були найпіковішими”, — зазначив Степанов.

Окремі побоювання викликала висока кількість хворих, яким потрібен був доступ до кисню, зазначив голова МОЗ.

“Усвідомлювали, що нам може не вистачити кисню, щоб забезпечити всю країну. Потужності на Львівському хімічному заводі не витримували та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч вдалося їх відновити. Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного. Наприклад, одна з міських лікарень Києва до пандемії потребувала 3 тонни кисню на місяць, а під час третьої хвилі — 5,5 тонн на добу. На піку епідемії в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії. А ще рік тому потужності всієї країни складали всього 3,5 тисячі ліжок”, — відзначив він.

Наостанок міністр Степанов наголосив на важливості дотримання протиепідемічних заходів на вихідних і під час свят.

“Ми всі з дитинства звикли, що травневі свята — це пікніки, великі компанії друзів і родичів і шашлики на природі. Сам так люблю. Але жодні "шашлики“ не вартують життя і здоров’я. Тому побережіть себе, адже вірус тільки й чекає, коли ви знімете маску”, — резюмував він.

Доповнення

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що критика роботи МОЗ не є обґрунтованою через важливі напрацювання відомства у протидії COVID-19 в умовах розваленої системи охорони здоров’я.

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