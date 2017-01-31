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Україна виступить у другому півфіналі Євробачення-2017

Україна виступить у другому півфіналі Євробачення-2017

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Країни, які відразу пройшли в фінал Євробачення-2017, візьмуть участь і у півфіналах, зокрема Україна виступатиме у другому півфіналі. Відповідне жеребкування сьогодні провели переможниці Євробачення від України Руслана та Джамала, передає УНН.

Зокрема, було визначено, що у першому півфіналі візьмуть участь Італія, Іспанія, Велика Британія, а у другому півфіналі — Україна, Франція, Німеччина.

Зазначимо, цього травня відбудуться два півфінали та один фінал. Перший півфінал відбудеться 9 травня, а другий — 11 травня, та фінал відбудеться 13 травня. У двох півфіналах змагатимуться 37 країн.

Нагадаємо, до фіналу пісенного конкурсу Євробачення без проходження півфіналів проходять п'ять країн - Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія та Україна як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

 

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