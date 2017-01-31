Украина выступит во втором полуфинале Евровидения-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Страны, которые сразу прошли в финал Евровидения-2017, примут участие и в полуфиналах, в частности Украина будет выступать во втором полуфинале. Соответствующую жеребьевку сегодня провели победительницы Евровидения от Украины Руслана и Джамала, передает УНН.
В частности, определили, что в первом полуфинале примут участие Италия, Испания, Великобритания, а во втором полуфинале - Украина, Франция, Германия.
Отметим, в мае этого года состоятся два полуфинала и один финал. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.
Напомним, в финал песенного конкурса Евровидение без прохождения полуфиналов проходят пять стран - Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Украина как страна-победительница прошлогоднего конкурса.