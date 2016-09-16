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Україна виконує безпекові і політичні умови мінських домовленостей

Україна виконує безпекові і політичні умови мінських домовленостей

Київ • УНН

 • 4554 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна виконує свої зобов’язання, зокрема безпекові і політичні умови, згадані у мінських домовленостях. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Світ, Європа та Україна: шторми змін", передає кореспондент УНН.

“Україна виконує свої зобов’язання цілком конкретно. Я вам розкажу про безпекові і політичні умови, які згадані у мінських домовленостях. Україна перша ухвалила закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО... Друге — закон „про амністію“, третє — ухвалено законодавчі акти, які перераховують місцевість, що підпадає під визначення ОРДЛО. Ми ухвалили у першому читанні зміни до Конституції щодо особливого статусу Донбасу. І п’яте — ми з нашими міжнародними партнерами, партнерами „нормандського формату“, ОБСЄ обговорюємо модальність місцевих виборів на Донбасі, які мають відбутися після політичних і безпекових чинників”, — повідомив він.

Він також наголосив, що Росія у відповідь робить “нічого, нуль”.

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