Украина выполняет условия минских договоренностей

"Украина выполняет свои обязательства вполне конкретно. Я вам расскажу о политических условиях и условиях безопасности, которые упомянуты в минских договоренностях. Украина первая приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО... Второе - закон "об амнистии", третье - приняты законодательные акты, которые перечисляют местность, которая подпадает под определение ОРДЛО. Мы приняли в первом чтении изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса. И пятое - мы с нашими международными партнерами, партнерами "нормандского формата", ОБСЕ обсуждаем модальность местных выборов на Донбассе, которые должны состояться после политических факторов и факторов безопасности", - сообщил он.

Он также отметил, что Россия в ответ делает "ничего, ноль".