Украина выполняет условия минских договоренностей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина выполняет свои обязательства, в частности в сфере безопасности и политические условия, упомянутые в минских договоренностях. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Мир, Европа и Украина: штормы перемен", передает корреспондент УНН.
"Украина выполняет свои обязательства вполне конкретно. Я вам расскажу о политических условиях и условиях безопасности, которые упомянуты в минских договоренностях. Украина первая приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО... Второе - закон "об амнистии", третье - приняты законодательные акты, которые перечисляют местность, которая подпадает под определение ОРДЛО. Мы приняли в первом чтении изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса. И пятое - мы с нашими международными партнерами, партнерами "нормандского формата", ОБСЕ обсуждаем модальность местных выборов на Донбассе, которые должны состояться после политических факторов и факторов безопасности", - сообщил он.
Он также отметил, что Россия в ответ делает "ничего, ноль".