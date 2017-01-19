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Україна виконала і відповідає всім вимогам третього Меморандуму МВФ - П.Порошенко

Україна виконала і відповідає всім вимогам третього Меморандуму МВФ - П.Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко у Давосі після переговорів з Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард наголосив, що Україна виконала і відповідає всім вимогам третього Меморандуму МВФ. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.

Як відзначили у прес-службі, П.Порошенко висловив задоволення, що Україна виконала і відповідає всім вимогам третього Меморандуму МВФ.

“Співавтором значної частини наших реформ і нашого успіху є МВФ. Пишаюся, що в цей складний час економічної та фінансової стабілізації ми маємо відмінну співпрацю з усією командою МВФ і здобуваємо багатообіцяючі результати”, — зазначив П.Порошенко, коментуючи результати переговорів представникам ЗМІ.

Глава держави наголосив, що Україна виконує всі критерії. За його словами, було опрацьовано наступний етап співпраці між Україною та МВФ.

“Ця співпраця є дуже продуктивною. Хочу подякувати Крістін Лагард та її команді за чудову співпрацю”, — зазначив П. Порошенко.

Нагадаємо, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард після зустрічі із Президентом України Петром Порошенком припустила, що найближчим часом буде завершено огляд по економіці України, адже залишились кілька технічних деталей.

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