Україна відвела все важке озброєння від лінії зіткнення – Д.Оліфер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Українська сторона наголосила під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську на тому, що Україна відвела все важке озброєння від лінії зіткнення відповідно до мінських домовленостей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, передає УНН.
“В рамках підгрупи з безпеки необхідно виробити механізм запобігання та ефективного контролю за порушеннями режиму припинення вогню, а також інцидентами з персоналом та обладнанням СММ ОБСЄ. Відповідно до мінських домовленостей Україна відвела все важке озброєння від лінії зіткнення”, — повідомила Д.Оліфер.
Крім того, Д.Оліфер зазначила, що українська сторона стурбована і стривожена постійними погрозами і актами агресії щодо співробітників СММ ОБСЄ, які все частіше відбуваються на непідконтрольній Україні частині Донбасу.
Нагадаємо, сьогодні Тристороння контактна група провела засідання в Мінську.