Украина отвела все тяжелое вооружение от линии соприкосновения - Д.Олифер
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украинская сторона подчеркнула во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске на том, что Украина отвела все тяжелое вооружение от линии соприкосновения в соответствии с минскими договоренностями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.
"В рамках подгруппы по безопасности необходимо выработать механизм предотвращения и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня, а также инцидентами с персоналом и оборудованием СММ ОБСЕ. Согласно минских договоренностей Украина отвела все тяжелое вооружение от линии соприкосновения", - сообщила Д.Олифер.
Кроме того, Д.Олифер отметила, что украинская сторона обеспокоена и встревожена постоянными угрозами и актами агрессии в отношении сотрудников СММ ОБСЕ, которые все чаще происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса.
Напомним, сегодня Трехсторонняя контактная группа провела заседание в Минске.