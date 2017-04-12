Украина отвела все тяжелое вооружение от линии соприкосновения - Д.Олифер

"В рамках подгруппы по безопасности необходимо выработать механизм предотвращения и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня, а также инцидентами с персоналом и оборудованием СММ ОБСЕ. Согласно минских договоренностей Украина отвела все тяжелое вооружение от линии соприкосновения", - сообщила Д.Олифер.

Кроме того, Д.Олифер отметила, что украинская сторона обеспокоена и встревожена постоянными угрозами и актами агрессии в отношении сотрудников СММ ОБСЕ, которые все чаще происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Напомним, сегодня Трехсторонняя контактная группа провела заседание в Минске.