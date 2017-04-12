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Украина отвела все тяжелое вооружение от линии соприкосновения - Д.Олифер

Украина отвела все тяжелое вооружение от линии соприкосновения - Д.Олифер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украинская сторона подчеркнула во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске на том, что Украина отвела все тяжелое вооружение от линии соприкосновения в соответствии с минскими договоренностями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.

"В рамках подгруппы по безопасности необходимо выработать механизм предотвращения и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня, а также инцидентами с персоналом и оборудованием СММ ОБСЕ. Согласно минских договоренностей Украина отвела все тяжелое вооружение от линии соприкосновения", - сообщила Д.Олифер.

Кроме того, Д.Олифер отметила, что украинская сторона обеспокоена и встревожена постоянными угрозами и актами агрессии в отношении сотрудников СММ ОБСЕ, которые все чаще происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Напомним, сегодня Трехсторонняя контактная группа провела заседание в Минске.

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