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Україна відтермінувала всі платежі за зовнішнім боргом на 2 роки – Шмигаль

Україна відтермінувала всі платежі за зовнішнім боргом на 2 роки – Шмигаль

Київ • УНН

 • 390630 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна провела перемовини з партнерами, які завершилися тим, що всі платежі за зовнішнім боргом вдалося відтермінувати на 2 роки. Про це на завершальному засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«Ще одним кроком на підтримку здорових державних фінансів стала успішна боргова політика. Перемовини, які проводив Уряд і Міністерство фінансів, завершилися тим, що всі платежі за зовнішнім боргом були відтерміновані на 2 роки. Майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій», - повідомив Шмигаль.

Деталі

Він також додав, що Україні вдалося втримати стабільність у фінансовій, банківській та економічній сферах. Зокрема, вдалося профінансували всі ключові видатки бюджету.

«Ми не затримували пенсії, зарплати лікарям чи вчителям. Кожен тиждень ми проводили та проводимо постійні переговори, аби мобілізувати більше підтримки для України. За ці 10 місяців ми вже залучили більше 31 млрд доларів від наших партнерів», - сказав Шмигаль.

Доповнення

Як писав УНН, станом на початок грудня зовнішній борг України складає три трильйони 770 мільярдів гривень, тобто 103 мільярди доларів.

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