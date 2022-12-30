Украина отсрочила все платежи по внешнему долгу на 2 года – Шмыгаль

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«Еще одним шагом в поддержку здоровых государственных финансов стала успешная долговая политика. Переговоры, проводимые Правительством и Министерством финансов, завершились тем, что все платежи по внешнему долгу были отсрочены на 2 года. Почти 200 миллиардов гривен удалось привлечь от продажи военных облигаций», - сообщил Шмыгаль.

Детали

Он также добавил, что Украине удалось удержать стабильность в финансовой, банковской и экономической областях. В частности, удалось профинансировать все ключевые расходы бюджета.

«Мы не задерживали пенсии, зарплаты врачам или учителям. Каждую неделю мы проводили и проводим постоянные переговоры, чтобы мобилизовать больше поддержки для Украины. За эти 10 месяцев мы уже привлекли более 31 млрд долларов от наших партнеров», – сказал Шмыгаль.

Дополнение

Как писал УНН, по состоянию на начало декабря внешний долг Украины составляет три триллиона 770 миллиардов гривен, то есть 103 миллиарда долларов.