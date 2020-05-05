Україна відреагувала на рішення послів ЄС про надання 1,2 млрд євро допомоги

“Посли держав-членів ЄС схвалили надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, запропонованих Єврокомісією. Цей ресурс забезпечить економічну стабільність нашої держави. ЄС вкотре довів: він наш надійний друг і партнер. Сподіваємося на схвалення Європарламентом і Радою ЄС”, — написав Кулеба.

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Нагадаємо, посли держав-членів ЄС схвалили виділення Україні 1,2 млрд євро позики, як допомогу у боротьбі з наслідками пандемії.