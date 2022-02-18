Україна веде переговори для отримання спеціальних прав запозичень, випущених МВФ - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Україна працює зі Сполученими Штатами та іншими західними країнами над розблокуванням мільярдів доларів фінансування для зміцнення своїх фінансів, зокрема, веде переговори з країнами G7 та ЄС щодо створення механізму для надання Україні спеціальних прав запозичень, випущених МВФ. Про це заявив міністр фінансів країни Сергій Марченко у коментарі Reuters, пише УНН.
Марченко розповів про перспективи отримання спеціальних прав запозичень (СПЗ) від іноземних партнерів, випущених МВФ.
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"Ми обговорюємо з країнами G7 та ЄС потенційне створення складного інструменту з перерозподілу СПЗ, раніше отриманих цими країнами, для підтримки фінансової стабільності України", - прокоментував міністр фінансів, якого цитує пресслужба.
Деталі
Марченко зауважив, що це лише одна з низки ініціатив, спрямованих на стабілізацію економіки України в умовах загострення конфлікту з Російською Федерацією.
Міністр додав, що уряд України очікує, що Конгрес США невдовзі має схвалити рішення про надання Україні суверенної кредитної гарантії на суму до 1 млрд доларів США.
Окрім того, міністр фінансів зазначив, що уряд сподівається отримати перший транш макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 600 млн євро після схвалення цього рішення Радою ЄС (загалом обсяг програми становить 1,2 млрд євро) та кредит від Канади у 500 млн канадських доларів у березні цього року. Україна також веде переговори з Японією щодо фінансової підтримки.
"Ми зможемо отримати необхідний обсяг запозичень для фінансування нашого дефіциту та збереження макрофінансової стабільності", – сказав міністр фінансів.
Доповнення
В уряді вказують, що інформаційний тиск та ескалація біля кордонів України впливають на економічний фон, але ситуація залишається стабільною та контрольованою.