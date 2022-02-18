Украина ведет переговоры для получения специальных прав заимствований, выпущенных МВФ - министр

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украина работает с Соединенными Штатами и другими западными странами над разблокировкой миллиардов долларов финансирования для укрепления своих финансов, в частности, ведет переговоры со странами G7 и ЕС относительно создания механизма для получения специальных прав заимствования, выпушенных МВФ. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко в комментарии Reuters, пишет УНН.

Марченко рассказал о перспективах получения специальных прав заимствований (СПЗ) от иностранных партнеров, выпущенных МВФ.

Цитата:

"Мы обсуждаем со странами G7 и ЕС потенциальное создание сложного инструмента перераспределения СПЗ, ранее полученных этими странами для поддержания финансовой стабильности Украины", - прокомментировал министр финансов, которого цитирует пресс-служба.

Детали

Марченко отметил, что это лишь одна из целого ряда инициатив, направленных на стабилизацию экономики Украины в условиях обострения конфликта с Российской Федерацией.

Министр добавил, что правительство Украины ожидает, что Конгресс США вскоре должен одобрить решение о предоставлении Украине суверенной кредитной гарантии на сумму до 1 млрд долларов США.

Кроме того, министр финансов отметил, что правительство надеется получить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро после одобрения этого решения Советом ЕС (в целом объем программы составляет 1,2 млрд евро) и кредит от Канады в размере 500 млн канадских долларов в марте этого года. Украина также ведет переговоры с Японией относительно финансовой поддержки.

"Мы сможем получить необходимый объем заимствований для финансирования нашего дефицита и сохранения макрофинансовой стабильности", - сказал министр финансов.

Дополнение

В правительстве указывают, что информационное давление и эскалация возле границ Украины влияют на экономический фон, но ситуация остается стабильной и контролируемой.

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