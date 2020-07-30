Україна успішно провела розрахунки за 12-річними єврооблігаціями на 2 млрд доларів

"30 липня Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 2 млрд доларів США, з відсотковою ставкою 7,253% та з погашенням у 2033 році (далі – "облігації"), а також про завершення обміну єврооблігацій, номінованих у доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням у 2021 році і єврооблігацій, номінованих у доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням у 2022 році. Облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що в результаті завершення обміну єврооблігацій, їх загальна сума з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням у 2021 році в обігу складає 974 млн 146 тис. доларів США, а загальна сума єврооблігацій, номінованих у доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням у 2022 році в обігу – 1 млрд 13 млн 354 000 тис. доларів США.

Зазначається, що ця транзакція дозволила Україні подовжити середній строк до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіку погашення державного боргу.

"2020 рік – це рік, сповнений викликів для країн, що розвиваються, оскільки всі вони змушені фінансувати набагато більший дефіцит державного бюджету, ніж це початково передбачалось. Незважаючи на це, нам вдалось не тільки повернутись на ринки після того, як ми забезпечили достатню кількість пільгового фінансування для покриття дефіциту держбюджету, але і проактивно зменшити обсяг погашень зовнішнього боргу для зменшення ризиків рефінансування у найближчі роки. Ми плануємо продовжувати реалізацію нашої Середньострокової стратегії управління державним боргом, ключовим елементом якої є проактивний підхід до управління державним боргом", - сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Повідомляється, що інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).

"Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та країн Європейського Союзу, які придбали більшу частину нового випуску та взяли участь у правочині з обміну єврооблігацій - їх частки склали 48%, 38% та 13% відповідно. Сума заявок на придбання цінних паперів та участь у пропозиції обміну на піку сягнула 7 мільярдів доларів США від більш як 200 інвесторів зі всього світу", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Мінфін підтвердив, що Україна випустила 12-річні облігації на 2 млрд доларів.