Україна успішно провела розрахунки за 12-річними єврооблігаціями на 2 млрд доларів

ukru
19 березня, 18:42 • 73404 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 119184 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 108191 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 123145 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 128694 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121956 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 161592 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125452 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125113 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124110 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 36664 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 51201 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 54832 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 84439 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 65700 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 103182 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 108065 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 100701 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 161583 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 122310 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 60685 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 67578 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 109986 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 127948 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 127151 перегляди
Актуальне
Україна успішно провела розрахунки за 12-річними єврооблігаціями на 2 млрд доларів

Україна успішно провела розрахунки за 12-річними єврооблігаціями на 2 млрд доларів

Київ • УНН

 • 14960 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими 12-річними єврооблігаціями на суму 2 млрд доларів США і завершила обмін єврооблігацій, які потрібно погасити у 2021 та 2022 роках. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"30 липня Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 2 млрд доларів США, з відсотковою ставкою 7,253% та з погашенням у 2033 році (далі – "облігації"), а також про завершення обміну єврооблігацій, номінованих у доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням у 2021 році і єврооблігацій, номінованих у доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням у 2022 році. Облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що в результаті завершення обміну єврооблігацій, їх загальна сума з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням у 2021 році в обігу складає 974 млн 146 тис. доларів США, а загальна сума єврооблігацій, номінованих у доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням у 2022 році в обігу – 1 млрд 13 млн 354 000 тис. доларів США.

Зазначається, що ця транзакція дозволила Україні подовжити середній строк до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіку погашення державного боргу.

"2020 рік – це рік, сповнений викликів для країн, що розвиваються, оскільки всі вони змушені фінансувати набагато більший дефіцит державного бюджету, ніж це початково передбачалось. Незважаючи на це, нам вдалось не тільки повернутись на ринки після того, як ми забезпечили достатню кількість пільгового фінансування для покриття дефіциту держбюджету, але і проактивно зменшити обсяг погашень зовнішнього боргу для зменшення ризиків рефінансування у найближчі роки. Ми плануємо продовжувати реалізацію нашої Середньострокової стратегії управління державним боргом, ключовим елементом якої є проактивний підхід до управління державним боргом", - сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Повідомляється, що інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).

"Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та країн Європейського Союзу, які придбали більшу частину нового випуску та взяли участь у правочині з обміну єврооблігацій - їх частки склали 48%, 38% та 13% відповідно. Сума заявок на придбання цінних паперів та участь у пропозиції обміну на піку сягнула 7 мільярдів доларів США від більш як 200 інвесторів зі всього світу", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Мінфін підтвердив, що Україна випустила 12-річні облігації на 2 млрд доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32