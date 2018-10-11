Україна у топ-50 рейтингу з розвитку людського капіталу

“Україна посіла п’ятдесяте місце зі 157 країн Індексу розвитку людського капіталу-2018”, — свідчать дані рейтингу.

Як зазначається, наша країна набрала 0,65 бали з максимальних 1, що трохи вище, ніж середній по світу (0,57%).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Громадянство за гроші: з’явився рейтинг найдорожчих країн

При визначенні Індексу людського капіталу (Human Capital Index) враховуються такі складові, як рівень освіти в країні, професійної підготовки, працевлаштування і зайнятості, тривалості життя тощо.

Топ-10 країн з найвищим показником індексу людського капіталу виглядає наступним чином:

Сінгапур

Південна Корея

Японія

Китай

Фінляндія

Ірландія

Австралія

Швеція

Нідерланди

Канада

Група Світового банку оголосила про проект “Людський капітал” у 2017 році. Перша доповідь була представлена 11 жовтня 2018 року під час щорічних зборів МВФ і СБ на острові Балі в Індонезії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україну назвали найдешевшою країною Європи - рейтинг

Індекс людського капіталу входить до проекту вимірювання людського капіталу. Він оцінює обсяг людського ресурсу у перспективі (знання, навички, здоров’я) з огляду його досягнення у віці 18 років народженими вже сьогодні дітьми. Індекс включає такі дані, як дитяча смертність, кількість років навчання і його результати.

Нагадаємо, Україна опинилась на 88-му місці в глобальному рейтингу якості життя.