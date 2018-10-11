Україна у топ-50 рейтингу з розвитку людського капіталу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Наша країна увійшла до п'ятдесятки найкращих зі 157 держав у новому рейтингу Світового банку - Індексі розвитку людського капіталу-2018. Про це повідомляє УНН з посиланням на доповідь СБ.
“Україна посіла п’ятдесяте місце зі 157 країн Індексу розвитку людського капіталу-2018”, — свідчать дані рейтингу.
Як зазначається, наша країна набрала 0,65 бали з максимальних 1, що трохи вище, ніж середній по світу (0,57%).
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При визначенні Індексу людського капіталу (Human Capital Index) враховуються такі складові, як рівень освіти в країні, професійної підготовки, працевлаштування і зайнятості, тривалості життя тощо.
Топ-10 країн з найвищим показником індексу людського капіталу виглядає наступним чином:
Група Світового банку оголосила про проект “Людський капітал” у 2017 році. Перша доповідь була представлена 11 жовтня 2018 року під час щорічних зборів МВФ і СБ на острові Балі в Індонезії.
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Індекс людського капіталу входить до проекту вимірювання людського капіталу. Він оцінює обсяг людського ресурсу у перспективі (знання, навички, здоров’я) з огляду його досягнення у віці 18 років народженими вже сьогодні дітьми. Індекс включає такі дані, як дитяча смертність, кількість років навчання і його результати.
Нагадаємо, Україна опинилась на 88-му місці в глобальному рейтингу якості життя.