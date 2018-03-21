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Україну назвали найдешевшою країною Європи - рейтинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. За результатами дослідження "Вартість життя в усьому світі 2018 року", на основі індексу вартості проживання, Україна потрапила в топ-3 найдешевших країн світу, в Європі ж Україна стала першою за рівнем доступності для життя. Про це свідчить дослідження Numbeo, передає УНН з посиланням на MoveHub.

За даними дослідження, вартість життя в Україні на 61,64% нижче, ніж в США (сукупні дані по всіх містах, орендна плата не враховується). Орендна плата в Україні на 75,48% нижче, ніж в США (середні дані по всіх містах).

Так, дослідники використовували вартість життя в Нью-Йорку як число "100", тому кожна країна була оцінена по відношенню до цін в Великому яблуці.

"Дивлячись на наведені результати, досить помітно, наскільки географічно сконцентровані найдешевші країни світу. Навпаки, найдорожчі країни світу розкидані всюди," - йдеться в повідомленні.

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Є досить виразний розрив, коли мова йде про вартість життя в Європі. Якщо вам потрібен супер дешева відпустка в Європі, тоді ви повинні відправитися на Балкани і далі.

Найбільш доступною країною Європи є Україна, яка займає 113-е місце в світовому рейтингу, за нею йдуть Косово на 109-му і Молдова на 101-му.

Дешевше, ніж в Україні можна прожити тільки в Пакистані та Єгипті. Також серед лідерів найдешевших країн - Індія, Туніс, Косово і Грузія.

Швейцарія - найдорожча країна в Європі, яка займає друге місце в світі. Життя в країні шоколаду, сиру і гір явно йде з досить високою вартістю.

Для створення індексу Numbeo збирає величезну кількість інформації з тисяч всесвітніх внесків, орієнтуючись на споживчі витрати і ціни. Існує близько п'ятдесяти чинників, починаючи від ціни на страви в ресторанах і закінчуючи членством в спортзалі, пляшками вина і капучино.

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