Україну назвали найдешевшою країною Європи - рейтинг

КИЇВ. 21 березня. УНН. За результатами дослідження "Вартість життя в усьому світі 2018 року", на основі індексу вартості проживання, Україна потрапила в топ-3 найдешевших країн світу, в Європі ж Україна стала першою за рівнем доступності для життя. Про це свідчить дослідження Numbeo, передає УНН з посиланням на MoveHub.