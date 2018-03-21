Украину назвали самой дешевой страной Европы - рейтинг

КИЕВ. 21 марта. УНН. По результатам исследования "Стоимость жизни во всем мире 2018 года" на основе индекса стоимости проживания Украина попала в топ-3 самых дешевых стран мира, в Европе же Украина стала первой по уровню доступности для жизни. Об этом свидетельствует исследование Numbeo, передает УНН со ссылкой на MoveHub.