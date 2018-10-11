Украина в топ-50 рейтинга по развитию человеческого капитала

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 63201 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116780 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124770 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164512 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151669 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139925 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130164 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178048 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118278 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141786 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украина в топ-50 рейтинга по развитию человеческого капитала

Украина в топ-50 рейтинга по развитию человеческого капитала

Киев  •  УНН

 • 27594 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Наша страна вошла в пятидесятку лучших из 157 государств в новом рейтинге Всемирного банка - Индексе развития человеческого капитала-2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад ВБ.

“Украина заняла пятидесятое место из 157 стран Индекса развития человеческого капитала-2018”, — свидетельствуют данные рейтинга.

Как отмечается, наша страна набрала 0,65 балла из максимальных 1, что немного выше, чем средний по миру (0,57%).

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При определении индекса человеческого капитала (Human Capital Index) учитываются такие составляющие, как уровень образования в стране, профессиональной подготовки, трудоустройства и занятости, продолжительности жизни и т.д.

Топ-10 стран с самым высоким показателем индекса человеческого капитала выглядит следующим образом:

  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Япония
  • Китай
  • Финляндия
  • Ирландия
  • Австралия
  • Швеция
  • Нидерланды
  • Канада

    • Группа Всемирного банка объявила о проекте “Человеческий капитал” в 2017 году. Первый доклад был представлен 11 октября 2018 года во время ежегодного собрания МВФ и ВБ на острове Бали в Индонезии.

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    Индекс человеческого капитала входит в проект измерения человеческого капитала. Он оценивает объем человеческого ресурса в перспективе (знания, навыки, здоровье), учитывая его достижения в возрасте 18 лет рожденными уже сегодня детьми. Индекс включает такие данные, как детская смертность, количество лет обучения и его результаты.

    Напомним, Украина оказалась на 88-м месте в глобальном рейтинге качества жизни.

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