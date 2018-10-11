Украина в топ-50 рейтинга по развитию человеческого капитала

“Украина заняла пятидесятое место из 157 стран Индекса развития человеческого капитала-2018”, — свидетельствуют данные рейтинга.

Как отмечается, наша страна набрала 0,65 балла из максимальных 1, что немного выше, чем средний по миру (0,57%).

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При определении индекса человеческого капитала (Human Capital Index) учитываются такие составляющие, как уровень образования в стране, профессиональной подготовки, трудоустройства и занятости, продолжительности жизни и т.д.

Топ-10 стран с самым высоким показателем индекса человеческого капитала выглядит следующим образом:

Сингапур

Южная Корея

Япония

Китай

Финляндия

Ирландия

Австралия

Швеция

Нидерланды

Канада

Группа Всемирного банка объявила о проекте “Человеческий капитал” в 2017 году. Первый доклад был представлен 11 октября 2018 года во время ежегодного собрания МВФ и ВБ на острове Бали в Индонезии.

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Индекс человеческого капитала входит в проект измерения человеческого капитала. Он оценивает объем человеческого ресурса в перспективе (знания, навыки, здоровье), учитывая его достижения в возрасте 18 лет рожденными уже сегодня детьми. Индекс включает такие данные, как детская смертность, количество лет обучения и его результаты.

Напомним, Украина оказалась на 88-м месте в глобальном рейтинге качества жизни.