Украина в топ-50 рейтинга по развитию человеческого капитала
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Наша страна вошла в пятидесятку лучших из 157 государств в новом рейтинге Всемирного банка - Индексе развития человеческого капитала-2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад ВБ.
“Украина заняла пятидесятое место из 157 стран Индекса развития человеческого капитала-2018”, — свидетельствуют данные рейтинга.
Как отмечается, наша страна набрала 0,65 балла из максимальных 1, что немного выше, чем средний по миру (0,57%).
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При определении индекса человеческого капитала (Human Capital Index) учитываются такие составляющие, как уровень образования в стране, профессиональной подготовки, трудоустройства и занятости, продолжительности жизни и т.д.
Топ-10 стран с самым высоким показателем индекса человеческого капитала выглядит следующим образом:
Группа Всемирного банка объявила о проекте “Человеческий капитал” в 2017 году. Первый доклад был представлен 11 октября 2018 года во время ежегодного собрания МВФ и ВБ на острове Бали в Индонезии.
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Индекс человеческого капитала входит в проект измерения человеческого капитала. Он оценивает объем человеческого ресурса в перспективе (знания, навыки, здоровье), учитывая его достижения в возрасте 18 лет рожденными уже сегодня детьми. Индекс включает такие данные, как детская смертность, количество лет обучения и его результаты.
Напомним, Украина оказалась на 88-м месте в глобальном рейтинге качества жизни.