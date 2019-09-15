Україна та Угорщина обмінялися перемогами у матчі Кубку Девіса
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Збірна України з тенісу провела два перші матчі зі збірною Угорщини в першій групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Сергій Стаховський виграв стартову зустріч в матчі Кубка Девіса проти команди Угорщини. Лідер національної збірної України в двох сетах обіграв другого номера суперників Аттілу Балаша – 6:4, 6:3
Натомість Ілля Марченко поступився у другій зустрічі першого ігрового дня лідеру збірної Угорщини Мартону Фучовичу, який займає 65 місце в рейтингу АТР – 3:6, 2:6.
Таким чином, загальний рахунок у матчі став рівним – 1:1.
Відзначимо, що пройде вирішальні три поєдинки у матчевому протистоянні – два одиночних, а також парний між Стаховським з Молчановим проти Фуковича з Балашем.