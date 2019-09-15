Украина и Венгрия обменялись победами в матче Кубка Дэвиса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сборная Украины по теннису провела два первых матча со сборной Венгрии в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Сергей Стаховский выиграл стартовую встречу в матче Кубка Дэвиса против команды Венгрии. Лидер национальной сборной Украины в двух сетах обыграл второго номера соперников Аттилу Балаша - 6: 4, 6:3
Зато Илья Марченко уступил во второй встрече первого игрового дня лидеру сборной Венгрии Мартон Фучовичу, который занимает 65 место в рейтинге АТР - 3:6, 2:6.
Таким образом, общий счет в матче стал равным - 1:1.
Отметим, что пройдут решающие три поединка в матчевом противостоянии - два одиночных, а также парный между Стаховским с Молчановым против Фуковича с Балашем.