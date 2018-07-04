Україна та США обговорили продовження видачі віз за програмою Work & Travel
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Посол України в США Валерій Чалий у вівторок, 3 липня, провів зустріч з новопризначеним Помічником Державного секретаря США Марі Ройс. Про це повідомили в українському посольстві, передає УНН.
Так, повідомляється, що Чалий подякував Держдепу США за реалізацію низки американських проектів для України в рамках програм професійних, освітніх та культурних обмінів.
“Сторони домовились про подальшу взаємодію, зокрема щодо програм International Visitor Leadership Program (IVLP), Global Women Mentoring Partnership, Future Leaders Exchange Program (FLEX) з підготовки українського лідерства, яке у часи державних змін було б здатне впроваджувати дієві реформи та відроджувати економіку регіонів, постраждалих від російської агресії”, — повідомили в посольстві.
Так, Чалий висловив готовність Посольства надавати організаційну та інформаційну підтримку діяльності зазначених програм.
“Крім того, під час зустрічі було акцентовано увагу на важливість продовження в Україні спеціальної програми для студентів J-1 Visa Summer Work Travel Program”, — зазначили в посольстві.