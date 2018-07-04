Украина и США обсудили продолжение выдачи виз по программе Work & Travel

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Посол Украины в США Валерий Чалый во вторник, 3 июля, провел встречу с новым помощником Государственного секретаря США Мари Ройс. Об этом сообщили в украинском посольстве, передает УНН.

Так, сообщается, что Чалый поблагодарил Госдеп США за реализацию ряда американских проектов для Украины в рамках программ профессиональных, образовательных и культурных обменов.

“Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии, в частности по программам International Visitor Leadership Program (IVLP), Global Women Mentoring Partnership, Future Leaders Exchange Program (FLEX) по подготовке украинского лидерства, которое во времена государственных изменений было бы способно внедрять действенные реформы и возрождать экономику регионов , пострадавших от российской агрессии”, — сообщили в посольстве.

Так, Чалый выразил готовность Посольства оказывать организационную и информационную поддержку деятельности указанных программ.

“Кроме того, во время встречи было акцентировано внимание на важность продолжения в Украине специальной программы для студентов J-1 Visa Summer Work Travel Program”, — отметили в посольстве.

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