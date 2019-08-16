Україна та Сінгапур підписали протокол щодо уникнення подвійного оподаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У п’ятницю міністр фінансів України Оксана Маркарова підписала Протокол про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Мінфіну.
Зазначається, що документом передбачена нова розширена редакція статті "Обмін інформацією" - без застережень щодо вимог національного податкового інтересу чи банківської таємниці, що покращить співпрацю між податковими органами України та Республіки Сінгапур.
Угода гарантує підприємцям обох країн, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території другої країни, а також з джерел у цій країні у вигляді дивідендів, процентів, роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню.
Угода також гарантує, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватися в другій державі за тих же умов.
Як зазначили у міністерстві, положення протоколу повністю відповідають вимогам Модельної Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку.
Нагадаємо, у липні 2018 року Україна підписала Багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування.
Конвенція MLI набере чинності в Україні з 1 грудня 2019 року.