Украина и Сингапур подписали протокол об избежании двойного налогообложения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В пятницу министр финансов Украины Оксана Маркарова подписала Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Минфина.
Отмечается, что документом предусмотрена новая расширенная редакция статьи "Обмен информацией" - без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны, что улучшит сотрудничество между налоговыми органами Украины и Республики Сингапур.
Соглашение гарантирует предпринимателям обеих стран прибыль, полученную от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой стране в виде дивидендов, процентов, роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.
Соглашение также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве при тех же условиях.
Как отметили в министерстве, положения протокола полностью соответствуют требованиям Модельной Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития.
Напомним, в июле 2018 года Украина подписала Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.
Конвенция MLI вступит в силу в Украине с 1 декабря 2019 года.