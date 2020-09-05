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Україна та Румунія посилили військове співробітництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Україна та Румунія підписали міжурядову угоду про військово-технічне співробітництво. Про це повідомило посольство Румунії в Україні, передає УНН.

Україна та Румунія посилили військове співробітництво

“5 вересня 2020 року Міністр оборони України Андрій Таран, в рамках свого візиту до м. Бухарест, та Міністр національної оборони Румунії Ніколає Чуке підписали Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про співробітництво у військово-технічній сфері.

Міжурядова угода визначає правову базу військово-технічного співробітництва між двома країнами, спрощує процедуру здійснення державних закупок у відповідній сфері, а також дозволяє розширити партнерство між Україною та Румунією, спрямовану на зміцнення безпеки у регіоні Чорного моря”, — йдеться у повідомленні

У свою чергу в Міноборони України повідомили, що візит до Румунії “створив умови для подальшого поглиблення двостороннього воєнно-політичного, військового та військово-технічного співробітництва та розвитку партнерських стосунків Збройних Сил України зі збройними силами Румунії, які забезпечують стабільність безпекової ситуації на південно-східному фланзі НАТО”.

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