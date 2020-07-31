Криклій зустрівся з послом Італії: про що говорили

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, сторони обговорили різні напрямки співпраці між країнами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

"Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа сьогодні, 31 липня, у Києві. Сторони обговорили перспективи подальшого співробітництва між обома країнами за різними напрямками", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови Криклій підкреслив зацікавленість міністерства у відновленні роботи Українсько-Італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва з метою активізації співробітництва у сфері транспорту та інфраструктури. А також він наголосив на готовності підписати Угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС, положеннями якої передбачається зняття чинних обмежень щодо умов здійснення регулярного повітряного сполучення між Україною та країнами-членами ЄС.

"Сторони обговорили подальшу співпрацю обох країн в автомобільному сполученні. Владислав Криклій подякував Міністерству інфраструктури і транспорту Італійської Республіки за сприяння та допомогу під час повернення українських вантажівок, які було заблоковано на італійсько-словенському кордоні в березні 2020 року, та за збільшення квоти дозволів на міжнародні автомобільні вантажні перевезення між країнами", - повідомили в пресслужбі уряду.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте запропонував парламенту продовжити термін дії режиму надзвичайного стану в країні до 15 жовтня.

Українські Національні Новини

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