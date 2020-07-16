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Україна сумнівається у миролюбних планах РФ - МЗС

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КИЇВ. 16 липня. УНН. В Україні сумніваються у відсутності агресивних планів РФ щодо нашої держави, враховуючи присутність російських військових на тимчасово окупованих українських територіях Криму і Донбасу і появу нових баз вздовж кордону. Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає УНН.

“Може у МЗС РФ і немає таких планів, хоча дуже сумнівно. Багато неправди і маніпуляцій щодо України йде саме від МЗС РФ. А от що роблять російські військові на тимчасово окупованих українських територіях Криму і Донбасу, для чого нові бази вздовж кордону, активна розвідка...?” — написав Боднар, коментуючи інтерв’ю заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденко.

Так, Руденко раніше заявив російським ЗМІ, начебто Росія не має агресивних планів щодо України.

“З боку України ми чуємо войовничу риторику, яка явно провокується штучно, з приводу можливих військових планів Росії щодо України. Хочу запевнити, що ніяких таких планів немає і бути не може”, — зазначив росіянин.

Як повідомляв УНН, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про те, що Росія може вторгнутися на територію України, щоб отримати доступ до води для окупованого Криму.

Українські Національні Новини

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