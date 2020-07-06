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У Кремлі прокоментували повідомлення про плани вторгнення Росії в Україну

У Кремлі прокоментували повідомлення про плани вторгнення Росії в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в розмові з журналістами в понеділок прокоментував повідомлення про те, що Росія може вторгнутися на територію України, щоб отримати доступ до води для окупованого Криму, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Це абсолютна дурість, це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні, на наш жаль, яка жодним чином не сприяє врегулюванню ситуації на південному сході (України - ред.)", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання, чи є у РФ плани щодо вторгнення з окупованого Криму на південь України.

Раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що Україна посилює свій військовий флот і готується до повномасштабної військової конфронтації з Росією на морі.

Крім того, як повідомляв УНН, раніше в розмові зі ЗМІ екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що у вересні Кремль під приводом "гуманітарної кризи" може здійснити військове вторгнення в Херсонську область через посуху і нестачу води на півострові.

Коментуючи цю заяву, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що українські військові готові до опору в разі, якщо відбудеться порушення лінії зіткнення, яка сьогодні є в Херсонській області.

Українські Національні Новини

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