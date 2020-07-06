У Кремлі прокоментували повідомлення про плани вторгнення Росії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в розмові з журналістами в понеділок прокоментував повідомлення про те, що Росія може вторгнутися на територію України, щоб отримати доступ до води для окупованого Криму, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Це абсолютна дурість, це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні, на наш жаль, яка жодним чином не сприяє врегулюванню ситуації на південному сході (України - ред.)", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання, чи є у РФ плани щодо вторгнення з окупованого Криму на південь України.
Раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що Україна посилює свій військовий флот і готується до повномасштабної військової конфронтації з Росією на морі.
Крім того, як повідомляв УНН, раніше в розмові зі ЗМІ екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що у вересні Кремль під приводом "гуманітарної кризи" може здійснити військове вторгнення в Херсонську область через посуху і нестачу води на півострові.
Коментуючи цю заяву, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що українські військові готові до опору в разі, якщо відбудеться порушення лінії зіткнення, яка сьогодні є в Херсонській області.