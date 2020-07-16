Украина сомневается в миролюбивых планах РФ - МИД

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103174 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112533 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117420 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 151251 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116891 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142081 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104389 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102852 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105117 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102300 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина сомневается в миролюбивых планах РФ - МИД

Украина сомневается в миролюбивых планах РФ - МИД

Киев  •  УНН

 • 13371 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине сомневаются в отсутствии агрессивных планов РФ относительно нашего государства, учитывая присутствие российских военных на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса и появление новых баз вдоль границы. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает УНН.

"Может в МИД РФ и нет таких планов, хотя очень сомнительно. Много неправды и манипуляций по Украине идет именно от МИД РФ. А вот что делают российские военные на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса, для чего новые базы вдоль границы, активная разведка ...?" - написал Боднар, комментируя интервью заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

Так, Руденко ранее заявил российским СМИ, будто Россия не имеет агрессивных планов в отношении Украины.

"Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может", - отметил россиянин.

Как сообщал УНН, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для оккупированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

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