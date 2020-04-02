Україна з початку року скоротила транзит газу на понад 50%

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Транзит газу через ГТС України за перші три місяці 2020 року склав 11,1 млрд кубометрів, що на 53% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".