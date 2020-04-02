Україна з початку року скоротила транзит газу на понад 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Транзит газу через ГТС України за перші три місяці 2020 року склав 11,1 млрд кубометрів, що на 53% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
Так, оператор ГТС України в березні 2020 року забезпечив транспортування 4,6 млрд куб. м природного газу до країн ЄС і Молдови, що на 18% більше, ніж попереднього місяця, але на 2,6 млрд куб. м, або на 36% менше за обсяги березня 2019 року.
"За підсумками першого кварталу 2020 року транзит газу через ГТС України склав 11,1 млрд куб, що на 53% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Обсяги транзиту зменшились фактично в 2 рази порівняно з середнім значенням січня-березня за 2014-2019 роки", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, зазначається, що з початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ПАТ "Газпром", відповідно до нової транзитної угоди та в розрахунку 65 млрд куб. м на рік (178 млн куб. на добу).
Також слід зазначити, що в березні Оператор ГТС вже прокачав перші обсяги газу на замовлення відомого німецького енергетичного трейдера по маршруту "Угорщина-Словаччина".
Нагадаємо, що Україна зменшила добову закачку у ПСГ до 2 млн куб. м газу.