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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88363 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101015 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103156 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 102359 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110552 просмотра

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Украина с начала года сократила транзит газа на более чем 50%

Украина с начала года сократила транзит газа на более чем 50%

Киев  •  УНН

 • 10346 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Транзит газа через ГТС Украины за первые три месяца 2020 года составил 11,1 млрд кубометров, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

Так, оператор ГТС Украины в марте 2020 года обеспечил транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце, но на 2,6 млрд куб. м, или на 36% меньше объемов марта 2019 года.

"По итогам первого квартала 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением января-марта за 2014-2019 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром", согласно новой транзитной сделке и в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).

Также следует отметить, что в марте Оператор ГТС уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту "Венгрия-Словакия".

Напомним, что Украина уменьшила суточную закачку в ПХГ до 2 млн куб. м газа.

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