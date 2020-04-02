Украина с начала года сократила транзит газа на более чем 50%

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Транзит газа через ГТС Украины за первые три месяца 2020 года составил 11,1 млрд кубометров, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".