Украина с начала года сократила транзит газа на более чем 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Транзит газа через ГТС Украины за первые три месяца 2020 года составил 11,1 млрд кубометров, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
Так, оператор ГТС Украины в марте 2020 года обеспечил транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце, но на 2,6 млрд куб. м, или на 36% меньше объемов марта 2019 года.
"По итогам первого квартала 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением января-марта за 2014-2019 года", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, отмечается, что с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром", согласно новой транзитной сделке и в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).
Также следует отметить, что в марте Оператор ГТС уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту "Венгрия-Словакия".
Напомним, что Украина уменьшила суточную закачку в ПХГ до 2 млн куб. м газа.