Україна рухатиметься до підписання угоди з Шенгенською зоною для поглиблення “безвізу” - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Україна рухатиметься до підписання асоціації з Шенгенською зоною для поглиблення безвізового режиму. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпра, передає УНН.
“Ми зробимо все для того, щоб Україна швидше і якісніше повернулася в Європу. Тому ми запропонували ще один формат наших відносин на майбутнє — це підписання асоціації з Шенгенською зоною. Тобто, поглиблення безвізу”, — наголосив він.
Також, за його словами, ще одним орієнтиром на митний союз з Євросоюзом.
Нагадаємо, за словами Порошенка, Україна протягом двох-трьох місяців планує отримати з декількома країнами безвізовий режим.