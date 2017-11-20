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Україна рухатиметься до підписання угоди з Шенгенською зоною для поглиблення “безвізу” - Порошенко

Київ • УНН

 • 13624 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Україна рухатиметься до підписання асоціації з Шенгенською зоною для поглиблення безвізового режиму. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпра, передає УНН.

“Ми зробимо все для того, щоб Україна швидше і якісніше повернулася в Європу. Тому ми запропонували ще один формат наших відносин на майбутнє — це підписання асоціації з Шенгенською зоною. Тобто, поглиблення безвізу”, — наголосив він.

Також, за його словами, ще одним орієнтиром на митний союз з Євросоюзом.

Нагадаємо, за словами Порошенка, Україна протягом двох-трьох місяців планує отримати з декількома країнами безвізовий режим.

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