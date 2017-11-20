Украина будет двигаться к подписанию соглашению с Шенгенской зоной для углубления "безвиза" - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина будет двигаться к подписанию ассоциации с Шенгенской зоной для углубления безвизового режима. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепр, передает УНН.
"Мы сделаем все для того, чтобы Украина быстрее и качественнее вернулась в Европу. Поэтому мы предложили еще один формат наших отношений на будущее - это подписание ассоциации с Шенгенской зоной. То есть, углубление безвиза", - подчеркнул он.
Также, по его словам, еще одним ориентиром на таможенный союз с Евросоюзом.
Напомним, по словам Порошенко, Украина в течение двух-трех месяцев планирует получить с несколькими странами безвизовый режим.