Украина будет двигаться к подписанию соглашению с Шенгенской зоной для углубления "безвиза" - Порошенко

"Мы сделаем все для того, чтобы Украина быстрее и качественнее вернулась в Европу. Поэтому мы предложили еще один формат наших отношений на будущее - это подписание ассоциации с Шенгенской зоной. То есть, углубление безвиза", - подчеркнул он.

Также, по его словам, еще одним ориентиром на таможенный союз с Евросоюзом.

Напомним, по словам Порошенко, Украина в течение двух-трех месяцев планирует получить с несколькими странами безвизовый режим.