Україна разом з Westinghouse виготовлятимуть ядерне паливо, яке може замінити російське
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Україна розпочала співпрацю з американською компанією Westinghouse для виготовлення ядерного палива, яке зможе замінити паливо російського виробництва для реакторів типу ВВЕР-440. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише УНН.
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"Так ми знищимо монополію Росатому в Європі", - зазначив міністр.
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Також Герман Галущенко вкотре наголосив, що своїми діями в Україні росіяни порушили всі сім ключових принципів ядерної безпеки.
“Окупація найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС, розміщення на її території військових і військової техніки, терор персоналу, а також використання ядерного об’єкта для прикриття воєнних злочинів несуть прямі загрози ядерній й радіаційній безпеці всього континенту,” - зазначив Галущенко.
Міністр заявив, що необхідно якнайшвидше деокупувати ЗАЕС, створити демілітаризовану зону навколо об’єкта, а також передати повний контроль над станцією українському оператору.
Нагадаємо
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН озвучив п’ять принципів забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції.