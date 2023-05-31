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Україна разом з Westinghouse виготовлятимуть ядерне паливо, яке може замінити російське

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Україна розпочала співпрацю з американською компанією Westinghouse для виготовлення ядерного палива, яке зможе замінити паливо російського виробництва для реакторів типу ВВЕР-440. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише УНН.

Цитата

"Так ми знищимо монополію Росатому в Європі", - зазначив міністр.

Деталі

Також Герман Галущенко вкотре наголосив, що своїми діями в Україні росіяни порушили всі сім ключових принципів ядерної безпеки.

“Окупація найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС, розміщення на її території військових і військової техніки, терор персоналу, а також використання ядерного об’єкта для прикриття воєнних злочинів несуть прямі загрози ядерній й радіаційній безпеці всього континенту,” - зазначив Галущенко.

Міністр заявив, що необхідно якнайшвидше деокупувати ЗАЕС, створити демілітаризовану зону навколо об’єкта, а також передати повний контроль над станцією українському оператору.

Нагадаємо

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН озвучив п’ять принципів забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції. 

Українські Національні Новини

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