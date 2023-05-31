Украина вместе с Westinghouse будут производить ядерное топливо, которое может заменить российское

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"Так мы уничтожим монополию Росатома в Европе", - отметил министр.

Детали

Также Герман Галущенко в очередной раз подчеркнул, что своими действиями в Украине россияне нарушили все семь ключевых принципов ядерной безопасности.

“Оккупация крупнейшей в Европе атомной станции – Запорожской АЭС, размещение на ее территории военных и военной техники, террор персонала, а также использование ядерного объекта для прикрытия военных преступлений несут прямые угрозы ядерной и радиационной безопасности всего континента,” - отметил Галущенко.

Министр заявил, что необходимо как можно быстрее деоккупировать ЗАЭС, создать демилитаризованную зону вокруг объекта, а также передать полный контроль над станцией украинскому оператору.

Напомним

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности ООН озвучил пять принципов обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.