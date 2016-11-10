Україна протягом тижня отримає відповідь щодо "безвізу" - посол ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Україна отримає відповіді на питання щодо надання безвізового режиму та ратифікації угоди Україна-ЄС протягом найближчого тижня. На цьому наголосив голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі під час зустрічі із головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, передає УНН із посиланням на прес-службу ВР.
Як повідомили у прес-службі ВР, на зустрічі Андрій Парубій наголосив на важливості надання безвізового режиму Україні, особливо напередодні річниці Майдану.
"Враховуючи технічні складнощі, пов’язані з просуванням рішення, не пов’язані з Україною, сподіваємось на політичну волю і вирішення цього питання на найближчому тижні, під час засідання Європарламенту", - зазначив А.Парубій.
У свою чергу Х.Мінгареллі зазначив, що європарламентарі цілком готові підтримати ці рішення і мобілізовані повною мірою. "Протягом найближчого тижня дамо відповідь на ці питання", - наголосив він.
Як повідомляв УНН, 10 листопада Й.Хан пообіцяв П.Порошенку, що ЄС виконає в найближчі тижні свої зобов’язання щодо України.
Нагадаємо, 9 листопада заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі наголосила, що рішення Європейської комісії, наслідком якого стало запровадження додаткових виключень для російського “Газпрому” до потужностей газопроводу OPAL, є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.