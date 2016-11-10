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15 марта, 19:03 • 111769 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156809 просмотра

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Украина в течение недели получит ответ по "безвизу" - посол ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина получит ответы на вопросы о предоставлении безвизового режима и ратификации соглашения Украина-ЕС в течение ближайшей недели. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

Как сообщили в пресс-службе ВР, на встрече Андрей Парубий отметил важность предоставления безвизового режима Украине, особенно накануне годовщины Майдана.

"Учитывая технические сложности, связанные с продвижением решения, не связанные с Украиной, надеемся на свободу и решение этого вопроса на ближайшей неделе, во время заседания Европарламента", - отметил А.Парубий.

В свою очередь Х.Мингарелли отметил, что европарламентарии вполне готовы поддержать эти решения и мобилизованы в полной мере. "В течение ближайшей недели дадим ответ на эти вопросы", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 10 ноября Й.Хан пообещал П.Порошенко, что ЕС выполнит в ближайшие недели свои обязательства в отношении Украины.

Напомним, 9 ноября заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи с главой Представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли подчеркнула, что решение Европейской комиссии, следствием которого стало введение дополнительных исключений для российского "Газпрома" к мощностям газопровода OPAL, является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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