Україна просунулася у переговорах з Британією щодо торгівлі після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна та Велика Британія перейшли від консультацій до стадії технологічних і законодавчих зустрічей у питанні торгівлі між країнами на перехідний період після Brexit. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
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"Велика Британія й Україна від консультацій перейшли на відповідну стадію технологічних, технічних і законодавчих зустрічей про перехідний період. І на сьогодні ми розуміємо, що у сфері міжнародної торгівлі запровадити інститут торгових представників в закордонних дипломатичних установах, інститут торгового представника. Як інструмент представництва економічних інтересів – це є дуже важливо", - наголосив він.
Додамо, у жовтні Україна та Велика Британія перебували у процесі неформальних консультацій стосовно торговельних відносин після завершення Brexit.
Нагадаємо, раніше Кубів заявив, що рівень лібералізації торгівлі з Британією має бути не нижчим, ніж у межах УА з ЄС.