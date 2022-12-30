Україна припинила дію угоди з рф про водні об'єкти. На черзі - вихід зі ще одного документу

Деталі

Як повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, припинено дію Угоди між Україною та рф про спільне використання та охорону прикордонних водних обʼєктів, яка була здійснена 19.10.1992 у Києві.

Крім того, за даними Мельничука, Схвалено проект Закону «Про вихід з Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів».

Законопроектом передбачено вихід України з зазначеної Угоди, вчиненої 17.01.1997 у м. Москва.

Вихід зумовлений тим, що реалізація Україною положень Угоди є неможливою внаслідок повномасштабного збройного вторгнення рф на територію України, нехтування державою-агресором принципами та нормами міжнародного права, що призводить до суттєвих пошкоджень, а також знищення транспортної інфраструктури України, наслідком чого є неможливість забезпечення безпеки вантажів, що перевозяться, в тому числі транзитних.

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Додамо

Україна поступово виходить із угод СНД. Інформація про такі рішення уряду надходить чи не щомісяця.

Крім того, у жовтні Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий законопроект №0148 про вихід України з Конвенції про транснаціональні корпорації, яка була розроблена з метою розвитку виробничої кооперації між підприємствами держав – учасниць СНД.