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Украина прекратила действие соглашения с рф о водных объектах. На очереди – выход с еще одного документа

Киев • УНН

 • 420420 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина прекратила действие соглашения по совместному использованию и охране пограничных водных объектов. Кроме того, сделан шаг к выходу еще из одного документа, передает УНН.

Детали

Как сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, прекращено действие Соглашения между Украиной и рф о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, которое было осуществлено 19.10.1992 в Киеве.

Кроме того, по данным Мельничука, одобрен проект Закона «О выходе из Соглашения о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов».

Законопроектом предусмотрен выход Украины из указанного Соглашения, совершенного 17.01.1997 в г. Москва.

Выход обусловлен тем, что реализация Украиной положений Соглашения невозможна в результате полномасштабного вооруженного вторжения рф на территорию Украины, пренебрежение государством-агрессором принципами и нормами международного права, что приводит к существенным повреждениям, а также уничтожению транспортной инфраструктуры Украины, следствием чего невозможно обеспечение безопасности перевозимых грузов, в том числе транзитных.

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Добавим

Украина постепенно выходит из соглашений СНГ. Информация о таких решениях правительства поступает почти ежемесячно.

Кроме того, в октябре Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект №0148 о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, которая была разработана с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ.

Украинские Национальные Новости

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