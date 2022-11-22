Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД: про що мова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабмін ухвалив рішення про вихід України зі ще однієї угоди СНД. Про це повідомляє представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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"Здійснено вихід з Угоди про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 14.02.1992 в Мінську", - написав Мельничук.
Додамо
Україна поступово виходить із угод СНД. Інформація про такі рішення уряду надходить чи не щомісяця.
Крім того, у жовтні Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий законопроект №0148 про вихід України з Конвенції про транснаціональні корпорації, яка була розроблена з метою розвитку виробничої кооперації між підприємствами держав – учасниць СНД.
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