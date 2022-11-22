Украина вышла из еще одного соглашения СНГ: о чем идет речь

Цитата

"Совершено выход из Соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств, совершенном 14.02.1992 в Минске", - написал Мельничук.

Добавим

Украина постепенно выходит из соглашений СНГ. Информация о таких решениях правительства поступает почти ежемесячно.

Кроме того, в октябре Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект №0148 о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, которая была разработана с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина сократила экспорт товаров в страны СНГ почти на четверть