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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 459162 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабмин принял решение о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Совершено выход из Соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств, совершенном 14.02.1992 в Минске", - написал Мельничук.

Добавим

Украина постепенно выходит из соглашений СНГ. Информация о таких решениях правительства поступает почти ежемесячно.

Кроме того, в октябре Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект №0148 о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, которая была разработана с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ.

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