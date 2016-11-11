Україна працюватиме над зміцненням стратегічного партнерства зі США - віце-прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна буде працювати над зміцненням стратегічного партнерства зі США і підтримуватиме діалог як з демократами, так і з республіканцями. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє УНН.
“Ми будемо й надалі працювати над зміцненням стратегічного партнерства зі США. Я переконана, що якщо ми всі змобілізуємось і будемо адекватно співпрацювати, тоді ми зможемо довести свою позицію, свою політику нашим партнерам і ми будемо почуті,” — сказала вона.
За її словами, Україна досить активно протягом двох років співпрацювала з Конгресом і мала постійну двосторонню, повноцінну підтримку.
“Ми активно співпрацювали як з демократами так і з республіканцями. І зараз ми надзвичайно активно будемо продовжувати співпрацювати як з демократами, так і з республіканцями для того, щоб забезпечити ту підтримку, яку Україна мала до цього часу,” — наголосила вона.
Як повідомляв УНН, найближче оточення новообраного президента США Дональда Трампа досить добре проінформоване про ситуацію в Україні.