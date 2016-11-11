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Украина будет работать над укреплением стратегического партнерства с США - вице-премьер

Украина будет работать над укреплением стратегического партнерства с США - вице-премьер

Киев • УНН

 • 7011 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украина будет работать над укреплением стратегического партнерства с США и поддерживать диалог как с демократами, так и с республиканцами. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНН.

"Мы будем и дальше работать над укреплением стратегического партнерства с США. Я убеждена, что если мы все смобилизируемся и будем адекватно сотрудничать, тогда мы сможем доказать свою позицию, свою политику нашим партнерам и мы будем услышаны", - сказала она.

По ее словам, Украина достаточно активно в течение двух лет сотрудничала с Конгрессом и имела постоянную двустороннюю, полноценную поддержку.

"Мы активно сотрудничали как с демократами так и с республиканцами. И сейчас мы очень активно будем продолжать сотрудничать как с демократами, так и с республиканцами для того, чтобы обеспечить ту поддержку, которую Украина имела к этому времени", - отметила она.

Как сообщал УНН, ближайшее окружение новоизбранного президента США Дональда Трампа достаточно хорошо информированоо ситуации в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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