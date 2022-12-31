Україна повернула з полону пса з "Азовсталі", якого дарували кадирову

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"... додому також вдалося повернути хвостатого друга українських воїнів — собаку породи американський пітбультер’єр. Пес був евакуйований з Азовсталі разом з оборонцями Маріуполя, але потім був вивезений до росії", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, власниця пса потрапила в полон на окупованій території, а тварину відібрали.

Згодом пропагандистські ЗМІ опублікували відео, на якому "Адіка" подарували Кадирову як трофей.

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