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Україна повернула з полону пса з "Азовсталі", якого дарували кадирову

Україна повернула з полону пса з "Азовсталі", якого дарували кадирову

Київ • УНН

 • 649179 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Під час сьогоднішнього великого обміну Україні вдалось повернути пса "Адіка" з "Азовсталі. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Цитата

"... додому також вдалося повернути хвостатого друга українських воїнів — собаку породи американський пітбультер’єр. Пес був евакуйований з Азовсталі разом з оборонцями Маріуполя, але потім був вивезений до росії", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як відомо, власниця пса потрапила в полон на окупованій території, а тварину відібрали.

Згодом пропагандистські ЗМІ опублікували відео, на якому "Адіка" подарували Кадирову як трофей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий великий обмін: Україна повернула додому 140 захисників та захисниць

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Публикация от UAnimals (@uanimals.official)

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