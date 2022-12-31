Украина вернула из плена пса из "Азовстали", которого дарили кадырову

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"...домой также удалось вернуть хвостатого друга украинских воинов — собаку породы американский питбультерьер. Пес был эвакуирован из Азовстали вместе с защитниками Мариуполя, но затем был вывезен в россию", - говорится в сообщении.

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Как известно, владелица пса попала в плен на оккупированной территории, а животное отобрали.

Впоследствии пропагандистские СМИ опубликовали видео, на котором "Адика" подарили кадырову в качестве трофея.

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