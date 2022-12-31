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Украина вернула из плена пса из "Азовстали", которого дарили кадырову

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во время сегодняшнего большого обмена Украине удалось вернуть пса "Адика" из "Азовстали". Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, передает УНН.

Цитата

"...домой также удалось вернуть хвостатого друга украинских воинов — собаку породы американский питбультерьер. Пес был эвакуирован из Азовстали вместе с защитниками Мариуполя, но затем был вывезен в россию", - говорится в сообщении.

Добавим

Как известно, владелица пса попала в плен на оккупированной территории, а животное отобрали.

Впоследствии пропагандистские СМИ опубликовали видео, на котором "Адика" подарили кадырову в качестве трофея. 

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Публикация от UAnimals (@uanimals.official)

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